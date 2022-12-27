168 sendikalı çalışanın kendilerine verilen artışın çok düşük olduğunu dile getiren işçiler, "Enflasyon ortada, bu maaşlarla evimizi geçindirmekte zorlanıyoruz, bu haklı direnişimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. 168 işçi aileleri ile birlikte ortalama 1000 kişinin mağdur edildiğini dile getiren Rüzgar, "Ben de bir işçi çocuğu olarak sizleri çok iyi anlıyor ve sonuna kadar destekçiniz olacağıma ve her mecrada sorunlarınızı dile getireceğime söz veriyorum" dedi.
27 Ara 2022 - 15:26- Gündem Güncelleme: 27 Ara 2022 - 15:28
İYİ Parti İlçe Başkanı Sönmez Rüzgar'dan grev yapan işçilere destek
İyi Parti Başiskele İlçe yönetimi grevin 5. gününde Kartonsan işçilerine desteğe gitti. İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar, grev yapan işçilerle sohbet ederek destek verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.