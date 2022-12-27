İYİ Parti İlçe Başkanı Sönmez Rüzgar'dan grev yapan işçilere destek

168 sendikalı çalışanın kendilerine verilen artışın çok düşük olduğunu dile getiren işçiler, "Enflasyon ortada, bu maaşlarla evimizi geçindirmekte zorlanıyoruz, bu haklı direnişimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. 168 işçi aileleri ile birlikte ortalama 1000 kişinin mağdur edildiğini dile getiren Rüzgar, "Ben de bir işçi çocuğu olarak sizleri çok iyi anlıyor ve sonuna kadar destekçiniz olacağıma ve her mecrada sorunlarınızı dile getireceğime söz veriyorum" dedi.