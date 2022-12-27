27 Ara 2022 - 15:47- Spor

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig İkinci Yarı Maç Programı Açıklandı

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ikinci yarı müsabakalarının programı açıklandı. Saha bilgisi boş bırakılan müsabakaların oynanacağı stadyumlar daha sonra ilan edilecek.