Aş evinin konuğu, Lastik-İş Genel Başkanı oldu

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, 300 öğrencinin aynı anda yemek yiyebildiği ve içerisinde kütüphanenin yanı sıra oyun salonunda bulunduğu Alperen Ocakları Aş Evi ve Sosyal Tesisi’nde öğrencilerle bir araya geldi. BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü ile BBP Kocaeli İl Başkan Kaan Şengil’in misafiri olarak şehre gelen Sarı, Türkiye’nin en büyük vakıf aşevi statüsünde olduğu bilinen merkezin desteklenmesi gerektiğini aktardı. İzmit ilçesinde bulunan Alperen Ocakları’ndaki lise öğrencileriyle bir araya gelen Sarı, gençlerin gelecek için bir umut olduğunun altını çizdi.