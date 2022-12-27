DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, 300 öğrencinin aynı anda yemek yiyebildiği ve içerisinde kütüphanenin yanı sıra oyun salonunda bulunduğu Alperen Ocakları Aş Evi ve Sosyal Tesisi’nde öğrencilerle bir araya geldi. BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü ile BBP Kocaeli İl Başkan Kaan Şengil’in misafiri olarak şehre gelen Sarı, Türkiye’nin en büyük vakıf aşevi statüsünde olduğu bilinen merkezin desteklenmesi gerektiğini aktardı. İzmit ilçesinde bulunan Alperen Ocakları’ndaki lise öğrencileriyle bir araya gelen Sarı, gençlerin gelecek için bir umut olduğunun altını çizdi.
27 Ara 2022 - 15:52- Gündem Güncelleme: 27 Ara 2022 - 15:54
Aş evinin konuğu, Lastik-İş Genel Başkanı oldu
DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Alperen Ocakları Aş Evi ve Sosyal Tesisi’nde öğrencilerle bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.