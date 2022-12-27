27 Ara 2022 - 16:27- Asayiş G: 27 Ara 2022 - 16:31

Saldırıya uğrayan Alyakut'un sağlık durumu belli oldu

İzmit'te icra memuru Bünyamin Alyakut'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamada bulundu. İcra memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayan Alyakut'un sağlık durumu belli oldu mask

İzmit'te icra memuru Bünyamin Alyakut'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, Alyakut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek,  "Kocaeli İcra Müdürlüğünde görevli personelimiz Bünyamin Alyakut, saat 08.00 civarında iş yerinin yakınında uğradığı menfur silahlı saldırı sonucunda eline ve ayaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Çalışma arkadaşımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi sağlık durumu iyiye gitmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelinin yakalandığının bildirildiği açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen Cumhuriyet Savcısının, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleriyle birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında, olay yerinin ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, eylemi kar maskesiyle gerçekleştirdiği anlaşılan ve İstanbul ilinde avukatlık yaptığı öğrenilen şüpheli T.E. öğle saatlerinde İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
# Olay, sağlık, emniyet

27 Ara 2022 - 16:27 - Asayiş

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