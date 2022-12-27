İcra memurunu vuran kar maskeli şahıs avukat çıktı

Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokakta meydana gelen olayda sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden ayrılan icra memuru Bünyamin Alyakut (54) sokak başında bulunan bir kafede oturan kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganın silahından çıkan mermilerle 2 bacağından yaralanan Bünyamin Alyakut, kanlar içinde yere yığılrken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adliyeye sevk edilecek

Yaralanan icra memuru Bünyamin Alyakut ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi T.E. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul'da avukatlık yaptığı ve silahlı saldırı olayını kar maskesi ile gerçekleştirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan T.E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.