İcra memurunu vuran kar maskeli şahıs avukat çıktı

Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokakta meydana gelen olayda sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden ayrılan icra memuru Bünyamin Alyakut (54) sokak başında bulunan bir kafede oturan kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganın silahından çıkan mermilerle 2 bacağından yaralanan Bünyamin Alyakut, kanlar içinde yere yığılrken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adliyeye sevk edilecek
Yaralanan icra memuru Bünyamin Alyakut ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi T.E. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul'da avukatlık yaptığı ve silahlı saldırı olayını kar maskesi ile gerçekleştirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan T.E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokakta meydana gelen olayda sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden ayrılan icra memuru Bünyamin Alyakut (54) sokak başında bulunan bir kafede oturan kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganın silahından çıkan mermilerle 2 bacağından yaralanan Bünyamin Alyakut, kanlar içinde yere yığılrken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.