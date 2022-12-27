27 Ara 2022 - 16:48- Spor G: 27 Ara 2022 - 16:50

Çınarlıspor’a veda eden Eren, Bağdat’a yakın

İlimizin başarılı golcüleri arasında yer alan, Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Çınarlıspor’da forma giyen Eren Demiray, Çınarlıspor’dan ayrıldı.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Çınarlıspor’a veda eden Eren, Bağdat’a yakın mask

İlimizin başarılı golcüleri arasında yer alan, Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Çınarlıspor’da forma giyen Eren Demiray, Çınarlıspor’dan ayrıldı. Son oynanan ve 6-0 kazanılan Bekirderespor maçında 3 kez fileleri havalandıran Eren’in Süper Amatör Lig A Grubu’nda şampiyonluk için çabalayan Bağdatspor ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Resmi duyurunun kısa bir süre içinde yapılması bekleniyor. Son derece yetenekli bir santrfor olan Eren her iki kanatta da oynayabiliyor. Topla hareketli olabilen ve havadan da etkili olan futbolcu yüksek top tekniği ile de dikkat çekiyor.

27 Ara 2022 - 16:48 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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