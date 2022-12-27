İlimizin başarılı golcüleri arasında yer alan, Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Çınarlıspor’da forma giyen Eren Demiray, Çınarlıspor’dan ayrıldı. Son oynanan ve 6-0 kazanılan Bekirderespor maçında 3 kez fileleri havalandıran Eren’in Süper Amatör Lig A Grubu’nda şampiyonluk için çabalayan Bağdatspor ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Resmi duyurunun kısa bir süre içinde yapılması bekleniyor. Son derece yetenekli bir santrfor olan Eren her iki kanatta da oynayabiliyor. Topla hareketli olabilen ve havadan da etkili olan futbolcu yüksek top tekniği ile de dikkat çekiyor.
27 Ara 2022 - 16:48- Spor Güncelleme: 27 Ara 2022 - 16:50
Çınarlıspor’a veda eden Eren, Bağdat’a yakın
İlimizin başarılı golcüleri arasında yer alan, Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Çınarlıspor’da forma giyen Eren Demiray, Çınarlıspor’dan ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.