Hürriyet en başarılı başkanların listesinde!

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ORC Araştırma listesine göre İzmit Belediye Başkanı AV. Fatma Kaplan Hürriyet 2022 yılının en başarılı ilçe başkanları arasında Başkan Hürriyet beşinci sırada yer alıyor. Hürriyet'in yüzde 62,6 oranında başarılı olduğu öğrenildi.