ORC Araştırma listesine göre İzmit Belediye Başkanı AV. Fatma Kaplan Hürriyet 2022 yılının en başarılı ilçe başkanları arasında Başkan Hürriyet beşinci sırada yer alıyor. Hürriyet'in yüzde 62,6 oranında başarılı olduğu öğrenildi.
27 Ara 2022 - 17:27- Gündem Güncelleme: 27 Ara 2022 - 17:39
Hürriyet en başarılı başkanların listesinde!
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ORC'nin araştırmalarına göre 2022 yılının en başarılı Büyükşehir İlçe Başkanlarının arasında beşinci sırada seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Savaş Serbest - hahahahahahahahahahah hoohohohohohohohohooho
heee heee
Özünç - Tebrik ederiz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.