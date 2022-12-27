27 Ara 2022 - 21:06- Asayiş G: 27 Ara 2022 - 21:11

Eğitim sırasında komiser kaza kurşunuyla vuruldu

Kocaeli'de polislere eğitim verildiği sırada kaza kurşunuyla bir komiser yaralandı. Yaralı komserin durumunun iyi olduğu öğrenilirken İl Emniyet Müdürü hastanede komiseri ziyaret etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Eğitim sırasında komiser kaza kurşunuyla vuruldu mask
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Kocaeli'de bugün polis memurlarına eğitim verilirken M.U. isimli komser kaza kurşunuyla yaralandı. Edinilen bilgiye göre acil müdahale, şüpheli kişi, araç durdurma ve arama eğitimi sırasında komiser yaralandı. Yaralı komiser ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınanan komserin hayati tehlikesi bulunmuyor.

VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ
Öte yandan yaralı komisere hastanede İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioglu geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tipioglu ziyareti sonrası yaptığı paylaşımda "Hani verilmiş sadakamız varmış derler ya; Acil müdahale, şüpheli kişi, araç durdurma ve arama eğitimi sırasında kaza kurşunuyla yaralanan Komiser kardeşimizi hastanede ziyaret ettik. Şükür ki hayati tehlikesi bulunmuyor. Rabbim tüm arkadaşlarımızı her türlü kazalardan korusun" dedi.
# sağlık, polis, emniyet, yaralı, Araç, eğitim, kaza

27 Ara 2022 - 21:06 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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