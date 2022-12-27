Eğitim sırasında komiser kaza kurşunuyla vuruldu

Kocaeli'de bugün polis memurlarına eğitim verilirken M.U. isimli komser kaza kurşunuyla yaralandı. Edinilen bilgiye göre acil müdahale, şüpheli kişi, araç durdurma ve arama eğitimi sırasında komiser yaralandı. Yaralı komiser ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınanan komserin hayati tehlikesi bulunmuyor.
VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ
Öte yandan yaralı komisere hastanede İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioglu geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tipioglu ziyareti sonrası yaptığı paylaşımda "Hani verilmiş sadakamız varmış derler ya; Acil müdahale, şüpheli kişi, araç durdurma ve arama eğitimi sırasında kaza kurşunuyla yaralanan Komiser kardeşimizi hastanede ziyaret ettik. Şükür ki hayati tehlikesi bulunmuyor. Rabbim tüm arkadaşlarımızı her türlü kazalardan korusun" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.