28 Ara 2022 - 08:42- Siyaset G: 28 Ara 2022 - 08:45

CHP İl Başkanlığında önemli gelişme!

CHP Genel Merkezi tarafından yayınlanan genelgeye göre Harun Yıldızlı il başkanlığı görevine devam edecek.
CHP İl Başkanlığında önemli gelişme! mask

CHP’de Harun Yıldızlı pazartesi sabahı bir basın toplantısı yaparak milletvekili adaylığı için 3 yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevinden istifa etmişti. Yerine de İl Sekreteri Bülent Sarı’nın vekalet edeceği duyurulmuştu. Ancak CHP’de bugün önemli bir gelişme yaşandı. CHP Genel Merkezi bir genelge yayınladı. Bu genelgeye göre bir atama yapılana kadar Harun Yıldızlı il başkanlığı görevine devam edecek. Genelgede, “İstifa eden il başkanların görevi yenisi seçilene kadar fiilen devam edecektir” denildi.
# chp

28 Ara 2022 - 08:42 - Siyaset

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