CHP’de Harun Yıldızlı pazartesi sabahı bir basın toplantısı yaparak milletvekili adaylığı için 3 yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevinden istifa etmişti. Yerine de İl Sekreteri Bülent Sarı’nın vekalet edeceği duyurulmuştu. Ancak CHP’de bugün önemli bir gelişme yaşandı. CHP Genel Merkezi bir genelge yayınladı. Bu genelgeye göre bir atama yapılana kadar Harun Yıldızlı il başkanlığı görevine devam edecek. Genelgede, “İstifa eden il başkanların görevi yenisi seçilene kadar fiilen devam edecektir” denildi.
28 Ara 2022 - 08:42- Siyaset Güncelleme: 28 Ara 2022 - 08:45
CHP İl Başkanlığında önemli gelişme!
CHP Genel Merkezi tarafından yayınlanan genelgeye göre Harun Yıldızlı il başkanlığı görevine devam edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.