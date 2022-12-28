Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yarın ulaşım zammını görüşecek. Toplantı öncesi toplu taşıma, servis, taksi, otopark, çekici ve kurtarıcı hizmetleri için ilgili oda başkanları zam talebinde bulundu. Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası kent genelindeki toplu taşımaya ücretlerine, Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası ise taksi ücretlerine zam yapılması için verdiği dilekçeler yarınki toplantıda görüşülerek karara bağlanacak. Servisçiler için ise geçtiğimiz günlerde zam kararı alınmış ve duyurulmuştu. Özellikle toplu taşımada zam oranının yüzde 50 civarında olması bekleniyor. Toplantıdan çıkacak kararla Kocaeli’de ulaşımda yeni fiyatlar belli olacak.
28 Ara 2022 - 11:07- Ekonomi Güncelleme: 28 Ara 2022 - 11:13
Yeni yılda ulaşıma zam geliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, yeni yılda yapılacak zam oranıyla ilgili yarın bir araya gelecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Doğrucu Davut - Ulaşım ücretsiz olmalıdır. Özel ulaşım araçlarına zam kabul edilemez. Mal sahipleri direksiyona geçerse zamma gerek yok. Az kazansınlar , zaten emek sömürüsü üzerinden zenginleşmeye alışmışlar, gözleri doymuyor.
Aydın Yiğiter - İstanbul zam yaptın mı ak partililer ihtiyaz ediyor kocaelide niye ihtiyaz etmiyorsunuz gebzede 500 t ile istanbulun bi ucuna gidiyorsun 8 tl kocaelide indi bindi 9 tl
Izmitli - fahiş fiyat artışı yapan şerefsizdir.
Erkan - Ne güzel iş ya.Zammınızı yaoarsınız,sonra bir iki lira mazot artar,onun için de zam yaparsınız.
Gerçek - ALLAH yedirmez inş her ay zam zam mazot cıktımı yırtınanlar ininçe lal oluyorsunuz böyle belediye olmaz olsun vatandaşı hurda münübüscülere ezdiriyor
Öğretmen - Mazot 30 TL oldu zam. Mazot 22 TL yine zam. İnse de çıksa da zam. Tekerinize taş değmesin.
Hak Tarafı - mazot 6 lira iken de zam verin demedin. 30 tl iken 6 tl tarifesiyle uzun süre çalışıldı esnaf mağdur edildi cebinde olanı verdi şimdi 22 tl diye isyan etmemelisin.
Ali - ooohhhhhh
Taksici Mağdur - Tahir başkan bizede zam ver hemde yüz de yüz tıkandık bak işin içinden çıkamıyoruz herşey ortada İstanbul yılbaşından hemen sonra zammı uygulayacak bizide bekletme hemen zammı ver bizim birde dönüşümüz yok boş geliyoruz İstanbul dakilerin dönüşü var o yüzden bize yüzde yüz zam istiyoruz oda başkanı ibram neden koşturmuyorsun ayçiçek misin seninde Taksin var
Arif - İşin aynalı tahire kaldıysa olmuş bil :)
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.