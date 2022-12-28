Yeni yılda ulaşıma zam geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yarın ulaşım zammını görüşecek. Toplantı öncesi toplu taşıma, servis, taksi, otopark, çekici ve kurtarıcı hizmetleri için ilgili oda başkanları zam talebinde bulundu. Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası kent genelindeki toplu taşımaya ücretlerine, Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası ise taksi ücretlerine zam yapılması için verdiği dilekçeler yarınki toplantıda görüşülerek karara bağlanacak. Servisçiler için ise geçtiğimiz günlerde zam kararı alınmış ve duyurulmuştu. Özellikle toplu taşımada zam oranının yüzde 50 civarında olması bekleniyor. Toplantıdan çıkacak kararla Kocaeli’de ulaşımda yeni fiyatlar belli olacak.