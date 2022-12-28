Necmi Bulut’tan Kuaförlere, “Pazar iznine sıcak bakmıyorum”

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Aralık ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Ticaret Odası KOTO Burhan Kasım Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer başkanlığında gerçekleşen toplantı KOTO Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. KOTO Başkanı Necmi Bulut, yıl sonu değerlendirmelerinin yanı sıra kuaförlerin Pazar günleri kapalı olmasıyla ilgili de konuya sıcak bakmadığını ifade etti.

“SATIŞLAR ZAYIF”

Mecliste konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkanı Necmi Bulut:“Pandemi koşullarını geride bırakırken iyimser beklentilerin yöneldiği 2022 yılı, içerdeki faizi düşürme ısrarına finansal piyasaların tepkisi, dışarda Rusya-Ukrayna çatışmasıyla alevlenen enerji ve gıda krizleriyle birleşince, iş ve ticaret dünyası için zor bir yıl olarak şekillenmiştir. Yüksek enflasyon, belirsizlikler ile fiyatlama ve satın alma davranışlarında bozulmayı beraberinde getirmiştir. Konut, otomotiv, beyaz eşya gibi sürükleyici sektörlerde satışlar zayıf seyretmiştir.

“YÜKSEK ENFLASYON…”

Hükümetin farklı destek çabaları ve dış talebin katkısıyla işsizlik oranı sabit tutulabilmiş ve büyümede dünya ölçeğinde en yüksek oranlar elde edilebilmiştir. Ancak yüksek enflasyon, vatandaşların satın alma gücünü olumsuz etkilemiş; daha yüksek ücret beklentilerini beraberinde getirmiştir. Nitekim asgari ücrete, önceki yıllardan farklı olarak iki defa zam yapılmış ve sırasıyla %50 ve %30 düzeyindeki bu zamlarla kümülatif zam %95’e ulaşırken işgücü maliyetlerindeki artışa rağmen yüksek enflasyon yüzünden çalışanların yeni zam beklentileri gündemde kalmıştır.

“SEKTÖR BU DÖNÜŞÜME BÜTÇE AYIRMALI”

Bilindiği üzere Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması, 1 Ekim 2023’te yürürlüğe giriyor. İlk etapta uygulama en karbon yoğun sektörler olan demir- çelik, çimento, gübre, alüminyum, elektrik ve hidrojen ile bazı alt ürünleri kapsayacak. Belgelendirmenin bedelinden ölçüm kriterine kadar kesinleşmeyen noktalar sektörlerimizin önünü görmesini engellemektedir. Sektörlerimizin bu dönüşüme bütçe ayırması gerekecektir. Aksi takdirde dönüşüme ayrılmayan kaynağın AB’ye vergi olarak ödenmek zorunda kalacağı uyarısında bulunmuş olalım.

YETKİLİLERE SESLENDİ

Yeniden değerlendirme oranı bilindiği üzere 2023 yılında yüzde 122.93 olarak belirlendi. 21 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede, 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı, ilgili kararın tarifelerinde bulunan taşıtlar için 2023 yılında uygulanmak üzere motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 61.5 olarak belirlendi. Biliyorsunuz Ulaştırma Bakanlığı’nın Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne bağlı olarak Odamız tarafından yürütülen “K” türü yetki belgesi çalışmaları; 2005 yılı Kasım ayından bu yana devam etmektedir. Motorlu Taşıtlar Vergisine özel yapılan indirimin K belgeleri için de oluşturulmasını vatandaşlarımız açısında elzem bir konu olarak gördüğümüzü buradan belirtmek istiyor ve gereğini yetkililerimizden bekliyoruz.

“KUAFÖRLERİN PAZAR GÜNÜ İZİNLERİNE KARŞIYIM”

Bulut sözlerine son verirken kuaförlerin Pazar günleri kapalı olmasıyla ilgili: “Ayrıca kuaförlerin Pazar günü izinleri ile ilgili de çok sıcak bakmadığımı belirtmek istiyorum. Kuaförlerin en yoğun olduğu günle hafta sonlarıdır bu sebepten kaynaklı hafta içi gelecek olan izin talebine diyebilecek bir şeyimiz yok ama hafta sonu izin söz konusu olduğunda sadece kuaförlere değil diğer esnaf arkadaşlarımıza da karşıyım” dedi.