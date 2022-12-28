28 Ara 2022 - 11:49- Ekonomi G: 28 Ara 2022 - 11:53

KOTO’nun yeni yıl bütçesi ne kadar?

Kocaeli Ticaret Odası Aralık ayı meclis toplantısında KOTO yeni yıl bütçesi karara bağlandı. 2023 yılı gelir ve gider bütçesi 52 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Dilara Polat
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KOTO’nun yeni yıl bütçesi ne kadar? mask
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Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Aralık ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Ticaret Odası KOTO Burhan Kasım Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer başkanlığında gerçekleşen toplantı KOTO Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Yılın son meclis toplantısında, odanın 2023 yılı bütçesi oylamaya sunuldu. 2023 yılının gelir ve gider bütçesi ise 52 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi. Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı’nın (KOTEV) 2023 yılı bütçesi ise 638 bin TL olarak belirlendi.
# eğitim

28 Ara 2022 - 11:49 - Ekonomi

Muhabir  Dilara Polat

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