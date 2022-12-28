Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Aralık ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Ticaret Odası KOTO Burhan Kasım Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer başkanlığında gerçekleşen toplantı KOTO Başkanı Necmi Bulut ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Yılın son meclis toplantısında, odanın 2023 yılı bütçesi oylamaya sunuldu. 2023 yılının gelir ve gider bütçesi ise 52 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi. Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı’nın (KOTEV) 2023 yılı bütçesi ise 638 bin TL olarak belirlendi.
28 Ara 2022 - 11:49- Ekonomi Güncelleme: 28 Ara 2022 - 11:53
KOTO’nun yeni yıl bütçesi ne kadar?
Kocaeli Ticaret Odası Aralık ayı meclis toplantısında KOTO yeni yıl bütçesi karara bağlandı. 2023 yılı gelir ve gider bütçesi 52 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.