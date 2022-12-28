Araç muayene ücretlerine dev zam

erol demirbek TÜRK - NEREDE NAKLİYECİLER KOOP. DERNEKLERİ? NEREDE ŞOFÖRLER DERNEĞİ. GIKLARI ÇIKMADIĞINA GÖRE İNSAN NEDEN DİYE DÜŞÜNÜR . HATTA SİVİL ARAÇ SAHİPLERİ BİLE BUNA KARŞI ÖRGÜTLENMELİ. İLK YENİ İKTİDARA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR ÇOK İNŞALLAH SEÇİM OLUR , SEÇİM YAPILACAĞINI DA PEK SANMIYORUM YA .