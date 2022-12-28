28 Ara 2022 - 12:00- Ekonomi G: 28 Ara 2022 - 12:08

Araç muayene ücretlerine dev zam

Araç sahipleri çıldırtacak haber. Ekim ayında kesinleşecek Yeniden Değerlenme Oranı ile muayene ücretine büyük zam gelmesi bekleniyor. Hesaplamalara göre 1 Ocak'tan itibaren muayene ücreti yüzde 120 artacak.
Araç muayene ücretlerine dev zam mask

Motorin ve benzine art arda gelen zamlarla sarsılan araç sahipleri, muayene ücretleriyle yıkılacak. Ekim ayı verileriyle kesinleşecek Yeniden Değerlenme Oranı (YDO) ile araç muayene ücretine büyük zam geleceği hesaplanıyor.

Ekim ayındaki aylık artış yüzde 2.5 civarlarında kabul edildiğinde, Yeniden Değerleme Oranı yüzde 120'leri buluyor.

YDO, yüzde 120 olarak açıklandığı taktirde geçen yıl 372 TL'den 507 TL'ye yükselen araç muayene ücretleri de yüzde 120 oranında zamlanacak. Doğrudan yansıyacak zamla birlikte araç muayene ücretleri 507 TL'den 1115 TL'ye yükselecek.

Öte yandan YDO, TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranı hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. YDO, her yıl Resmi Gazete'de ilan edildikten sonra araç muayene zamları belirleniyor.

(Yeniçağ)

# Araç

28 Ara 2022 - 12:00 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
04

erol demirbek TÜRK - NEREDE NAKLİYECİLER KOOP. DERNEKLERİ? NEREDE ŞOFÖRLER DERNEĞİ. GIKLARI ÇIKMADIĞINA GÖRE İNSAN NEDEN DİYE DÜŞÜNÜR . HATTA SİVİL ARAÇ SAHİPLERİ BİLE BUNA KARŞI ÖRGÜTLENMELİ. İLK YENİ İKTİDARA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR ÇOK İNŞALLAH SEÇİM OLUR , SEÇİM YAPILACAĞINI DA PEK SANMIYORUM YA .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 13:11
03

Misafir - Zaten bişey yaptıkları yok aldıkları para tamiyle haram daha bide üstüne zam geliyor haram zıkkım olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 13:10
01

Zeki Sağlam - Akp kıçımıza ne zaman osuruk metre takıp ondanda vergi alacak ,bilelim ona göre tedbir alalım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 12:14
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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