Araç muayene ücretlerine dev zam

Motorin ve benzine art arda gelen zamlarla sarsılan araç sahipleri, muayene ücretleriyle yıkılacak. Ekim ayı verileriyle kesinleşecek Yeniden Değerlenme Oranı (YDO) ile araç muayene ücretine büyük zam geleceği hesaplanıyor.
Ekim ayındaki aylık artış yüzde 2.5 civarlarında kabul edildiğinde, Yeniden Değerleme Oranı yüzde 120'leri buluyor.
YDO, yüzde 120 olarak açıklandığı taktirde geçen yıl 372 TL'den 507 TL'ye yükselen araç muayene ücretleri de yüzde 120 oranında zamlanacak. Doğrudan yansıyacak zamla birlikte araç muayene ücretleri 507 TL'den 1115 TL'ye yükselecek.
Öte yandan YDO, TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranı hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. YDO, her yıl Resmi Gazete'de ilan edildikten sonra araç muayene zamları belirleniyor.
(Yeniçağ)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Turanoğlu - yuh artık
KÖRFEZLİ - hani gaz bulmuştuk kandırıldıkmı
sabahattin basmacı - haram olsun
erol demirbek TÜRK - NEREDE NAKLİYECİLER KOOP. DERNEKLERİ? NEREDE ŞOFÖRLER DERNEĞİ. GIKLARI ÇIKMADIĞINA GÖRE İNSAN NEDEN DİYE DÜŞÜNÜR . HATTA SİVİL ARAÇ SAHİPLERİ BİLE BUNA KARŞI ÖRGÜTLENMELİ. İLK YENİ İKTİDARA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR ÇOK İNŞALLAH SEÇİM OLUR , SEÇİM YAPILACAĞINI DA PEK SANMIYORUM YA .
Misafir - Zaten bişey yaptıkları yok aldıkları para tamiyle haram daha bide üstüne zam geliyor haram zıkkım olsun
Vatandaş - Halkı,Yolunacak kaz gibi görüyorlar.
Zeki Sağlam - Akp kıçımıza ne zaman osuruk metre takıp ondanda vergi alacak ,bilelim ona göre tedbir alalım
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.