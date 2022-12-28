Araç kiralama hizmeti alınacak

İzmit Orman İşletme Müdürlüğü 2023 Yılı Sürücülü Personel Servis Aracı Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

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