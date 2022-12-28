28 Ara 2022 - 12:40- Spor G: 28 Ara 2022 - 12:43

Helal sana Kocaeli Güneş!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Güneşspor’da hareketli anlar yaşanıyor

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
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EMRAH TANTA KEÇİÖRENGÜCÜ’NÜN TEKNİK EKİBİNDE

Takımın genç ve başarılı İzmitli antrenörü Emrah Tanta, 1. Lig takımlarından Ahmet Cingöz’ün çalıştırdığı Keçiörengücü’nde teknik ekibe dahil oldu. Emrah Tanta’nın ayrılmasıyla Başkan Nebil Uzun emir komutayı Mehmet Utku Kukul’a verdi ve Kocaeli Güneşspor’da yardımcı teknik Kukul takımın birinci antrenörü oldu.

NUMAN OKUR VE BURAK UZUNER, BELEDİYE DERİNCESPOR’A VERİLDİ

Öte yandan takımın iki yetenekli futbolcusu 3. Lig 1. Grup takımlarından Belediye Derincespor’a verildi. Merkez orta saha ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen Numan Okur ile sol stoper, sol bek ve sol kanatta oynayan Burak Uzuner bundan sonraki kariyerine Sarı Lacivertli kulüpte devam edecek.

NEBİL UZUN: “GURURLUYUZ”

Kocaeli Güneşspor’da Kulüp Başkanı Nebil Uzun, Keçiörengücü’nde teknik kadroya dahil olan antrenörleri Emrah Tanta ile Belediye Derincespor’a gönderdikleri orta saha oyuncusu Numan Okur ile savunma oyuncusu Burak Uzuner’e başarı diledi ve “Onların önünü açmasaydık önce kendilerine sonra da futbola ihanet ederdik. Gurur doluyuz” dedi.

SPORTİF BAŞARI DA OLACAK

Kocaeli Güneşspor olarak futbolcu yetiştirmeye ve ülke futboluna kazandırmaya devam edeceklerinin altını çizen genç başkan Nebil Uzun şu şekilde konuştu: “Kocaeli Güneşspor olarak kendi kaynaklarımızdan oyuncu yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu demek değildir ki sportif başarı istemiyoruz. Her iki kulvarda da başarılı olmak adına elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

# genç

28 Ara 2022 - 12:40 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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