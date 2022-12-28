28 Ara 2022 - 12:47- Ekonomi G: 28 Ara 2022 - 12:51

Dereyi kirleten firma faaliyetten men edildi

Başiskele ilçesinde Kilez Deresi'ni kirlettiği tespit edilen Crown Bevcan Türkiye firmasına 1 milyon 470 bin TL’lik cezai işlem uygulanmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nde ise firma hakkında faaliyetten men kararı verildi.
Dereyi kirleten firma faaliyetten men edildi mask
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Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi Encümeni, 2022 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, geçtiğimiz 25 Kasım Pazar günü Kilez Deresi’nin kirletilmesi ve ilgili firma hakkında alınacak kararlar görüşüldü. Encümende alınan kararla Crown Bevcan Türkiye firmasına faaliyetten men cezası verildi. Firmaya yapılacak tebligatın ardından zabıta ekipleri firmayı mühürleyecek ve faaliyetten men edecek.

Ne olmuştu
25 Aralık Pazar günü Kilez Deresi'nin rengi beyaza bürünmüş, Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İSU Genel Müdürlüğü ve AFAD ekipleri ile birlikte incelemeler yapılmıştı. Kirliliğin Kilez Deresi’nin Çuhane Deresi koluna dökülen bir yağmur suyu kanalından geldiğini tespit eden ekipler, Crown Bevcan Türkiye ünvanlı işletmede inceleme başlattı. Yapılan incelemede firma tarafından kullanılan malzemenin beyaz renkli bir sıvı olduğu ve bu malzemenin işletmenin yağmur suyu hatlarında da bulunduğu görüldü.

Tutanak tanzim edildi
İşletmenin kendisi tarafından döşenmiş olan söz konusu yağmur suyu kanalından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından numuneler alınarak, tutanak tanzim edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, firmaya 1 milyon 470 bin 960 TL idari yaptırım kararı uyguladı ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulundu. GSM inceleme kurulunun 27 Aralık Salı günü gerçekleştirilen toplantısında çevre kirliliğine sebebiyet veren firma hakkında gerekli çevresel tedbirler alınıncaya ve tedbirlerin alındığına dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden uygunluk görüşü alınıncaya kadar faaliyetten men kararı alınabilmesi için dosyayı Büyükşehir Encümeni'ne sevk etti.

# Büyükşehir Belediyesi, türkiye, çevre

28 Ara 2022 - 12:47 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Mustang - Bir kaç gün sonra devam eder faliyetine bir bagış bir belediye bina hibe eder kaldıgı yerden devam eder yakında görürsünüz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 14:12
02

Kullar Ali - Encümen kararı doğru..İlgili bakanlık men kararı tersinde görüş bildirirse yazık olacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 13:45
01

sabahattin basmacı - acımayın tasfiye sşstemini yapsın yine çalışsın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 13:11
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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