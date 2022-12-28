28 Ara 2022 - 12:50- Spor G: 28 Ara 2022 - 12:54

FIRAT GÜL İLE DEVAM

Yönetim “Gerçeğe muhalif haberler takımımıza zarar veriyor” dedi ve son sözü söyledi: Kocaelispor Kulübü, Fırat Gül hakkındaki haberlere yazılı açıklamayla yanıt vererek hocamızla ilgili gerçeği yansıtmayan haberlere inanmayın, yönetimimiz Fırat Gül ile devam ediyor” dedi

Erdem Övüç
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FIRAT GÜL İLE DEVAM mask

“TAKIMIZ İLK YARIDA BAŞARILI OLDU”
Açıklamada “Tüm kamuoyunun da malumu olduğu üzere, kulübümüz profesyonel futbol takımı 2022 / 2023 futbol sezonu Spor Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup ilk yarısını, kulüp tarihimiz boyunca ilk devrelerde alınan azami sayılacak 41 puan ile tamamlamıştır. Tüm camiamızın beklediği, kulübümüz profesyonel futbol takımı futbolcuları, teknik heyeti ve tüm kulüp mensuplarımızın, sezonun ilk yarısında Kocaelispor ismine yakışır biçimde göstermiş oldukları, hırs, azim, istek ve özveri ile çalışmalarına devam etmeleri ve nihayetinde kulübümüzü 2022 / 2023 futbol sezonunda şampiyonluğa ulaştırmasıdır” denildi.

“KAMPIMIZA BAŞLADIK”
Yazılı açıklamanın devamında “İstek ve azimle, kulübümüz profesyonel futbol takımı, kulüp teknik heyetimiz nezaretinde 26 Aralık 2022 itibariyle Antalya’da devre arası kamp çalışmalarına başlamıştır. Ne var ki, muhtelif basın yayın organlarında, kulübümüz profesyonel futbol takımının başına geçeceği iddia edilen kişi veya kişiler hakkında, gerçeğe muhalif haberler çıktığı tarafımızdan müşahede edilmiştir. Kulübümüzde her ne nam ve surette olursa olsun herhangi bir teknik heyet değişikliğinin gündemde olmadığını ve istisnasız biçimde tüm Kocaelispor Yönetim Kurulu’nun hali hazırda görevi başında olan kulüp teknik heyetine güvendiğinin altını bir kez daha çizmek istemekteyiz” ifadelerine yer verildi.

“BU HABERLER ZARAR VERİYOR”
Açıklamanın devamı şöyle: “Kulübümüz için çok önemli olan devre arası kamp çalışmaları süresince profesyonel futbol takımımızda hüküm süren yüksek çalışma isteği ve arzusuna halel gelmemesi adına bu nevi gerçeğe muhalif haberlere itibar edilmemesini Kocaelispor Kulübü olarak bizler, kıymetli camiamızdan ve değerli basın mensuplarından istirham etmekteyiz. Kesinlikle rakiplerimize saygısızlık anlamına gelmemek üzere, Kocaelispor’un bulunduğu her ligde, rakipler kim olursa olsun ve eğer ortada bir kupa varsa, onu kazanmak ve şampiyon olmak için oynadığı her türlü izahtan varestedir.

“ŞAMPİYONLUK KONUSUNDA EN UFAK BİR TEREDDÜDÜMÜZ YOK”
Kulübümüz futbolcuları ve teknik heyeti, kulübümüzün kurulu felsefesi ve mevcudiyetinin yegâne temeli olan, bulunduğu lig ve rakip mefhumu gözetmeksizin, kupalar ve şampiyonluklar kazanma hususunu, kulübümüze adım attıkları ilk günden itibaren içselleştirmiş ve geldikleri camianın büyüklüğüne yakışır biçimde performans göstermişlerdir. Son olarak, kulübümüz futbolcuları ve teknik heyetinin tüm camiamızın beklediği şampiyonluğa kulübümüzü ulaştıracakları hususunda en ufak bir tereddüdümüzün olmadığını ve bu amaç doğrultusunda kulübümüz taraftarları başta olmak üzere, tüm camiamızdan kulüp profesyonel futbol takımı futbolcuları ve teknik heyetinekayıtsız şartsızdestek vermelerini saygılarımızla talep ederiz. –Saygılarımızla- Kocaelispor Kulübü Yönetim Kurulu…”
# Futbol, Kocaelispor

28 Ara 2022 - 12:50 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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Yorumlar

(1)
01

Kanalan Fruk - Hocayla devam bir hoca değişimi kötü sonuclara neden olabilir riske gerek yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Aralık 12:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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