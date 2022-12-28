28 Ara 2022 - 13:03- Siyaset G: 28 Ara 2022 - 13:06

CHP’li Harun Yıldızlı genelgeyi mantıklı buldu

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, genel merkezin il başkanı seçilene kadar istifa eden il başkanlarının görevlerine devam kalma talimatını mantıklı bulduğunu söyledi

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
CHP’li Harun Yıldızlı genelgeyi mantıklı buldu mask
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CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etmişti. Önceki akşam genel merkez Türkiye çapında il başkanlığından istifa eden illere genelge gönderdi. Genelgede ‘atama yapılana kadar veya il başkanlığı görevine yenisi seçilene kadar il başkanlarının görevlerine devam etmeleri’ talimatı verildi. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Yıldızlı, “Genel merkezimiz karmaşaya mahal vermeme adına çok mantıklı bir karar aldı” dedi.

UYUM İÇİNDE ÇALIŞTIK

Yıldızlı, “Yeni genelge gelene kadar il başkanlığına devam edeceğim. Genel merkezimden gelecek yeni genelge sonrasında il yönetimimiz kendi arasında başkanını seçecektir. Genel merkez tarafından birinin il başkanlığına atanacağı ihtimalini sıfır olarak görüyorum. 3 yıldır yönetimim kurulumuzla uyum içinde çalışıyoruz. Hiçbir bir fire vermedik. Yönetim kurulumuz kendi içinde en demokratik yöntemle il başkanını seçip, yoluna devam edecektir” dedi.
# türkiye, karar, chp

28 Ara 2022 - 13:03 - Siyaset

Muhabir  Mesut Akbulut

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