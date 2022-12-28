Nihat Kahveci: Kocaelispor’a Süper Lig yakışır

KOCAMAN’DAN SAMİMİ EV SAHİPLİĞİ
Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren etkinlik Kartepe Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Program Kartepe Belediyesi’nin sportif faaliyetleriyle ilgili yaptığı çalışmaları konu eden video sunumu ile başladı. Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman selamlama konuşmasının ardından konukların videolu tanıtımları yapıldı ve tek tek sahneye davet edildi.
MÜTHİŞ BİR STAT VE ATMOSFER
Milli takımın eski futbolcularından ve spor yorumcusu Nihat Kahveci’ye sorulan Kocaelispor sorusu üzerine Kahveci “Kocaelispor’un en iyi olduğu dönemde futbol genç bir futbolcuydum. Genç milli takımlarda oynadığım dönemde Kocaelispor tesislerine çok geliyorduk. Kocaelispor yıllarca lige çok renk kattı, 2 kez Türkiye kupası aldı. Şimdi muhteşem bir stat ve atmosfere sahipler. Bir yapılanma içindiler. Kocaelispor Süper Lig’e yakışır” dedi. Panel sonunda konuklara üzerilerinde isimlerinin yazılı olduğu Kocaelispor forması takdim edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.