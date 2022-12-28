Nihat Kahveci: Kocaelispor’a Süper Lig yakışır

KOCAMAN’DAN SAMİMİ EV SAHİPLİĞİ

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren etkinlik Kartepe Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Program Kartepe Belediyesi’nin sportif faaliyetleriyle ilgili yaptığı çalışmaları konu eden video sunumu ile başladı. Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman selamlama konuşmasının ardından konukların videolu tanıtımları yapıldı ve tek tek sahneye davet edildi.

MÜTHİŞ BİR STAT VE ATMOSFER

Milli takımın eski futbolcularından ve spor yorumcusu Nihat Kahveci’ye sorulan Kocaelispor sorusu üzerine Kahveci “Kocaelispor’un en iyi olduğu dönemde futbol genç bir futbolcuydum. Genç milli takımlarda oynadığım dönemde Kocaelispor tesislerine çok geliyorduk. Kocaelispor yıllarca lige çok renk kattı, 2 kez Türkiye kupası aldı. Şimdi muhteşem bir stat ve atmosfere sahipler. Bir yapılanma içindiler. Kocaelispor Süper Lig’e yakışır” dedi. Panel sonunda konuklara üzerilerinde isimlerinin yazılı olduğu Kocaelispor forması takdim edildi.