Olay, dün sabah saatlerinde, icra mahkemeleri ve icra dairelerinin de içinde olduğu Kocaeli Adliyesi ek binasına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Yaya olarak iş yerine giden Bünyamin Alyakut, yol üstündeki kafeden kar maskesi takıp çıkan avukat T.E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla bacaklarından ve elinden vurulan Alyakut yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Alyakut'a ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alyakut, tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Alyakut'un hastanede tedavisi devam ediyor. Polis, olayın ardından kaçan avukat T.E.'yi İstanbul'da yakalayıp gözaltına aldı. T.E., emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
28 Ara 2022 - 13:53- Asayiş Güncelleme: 28 Ara 2022 - 13:57
İcra memurunu yaralayan avukat adliyede
İzmit'te, iş yerine giden icra memuru Bünyamin Alyakut'u (54), tabancayla vurarak bacaklarından ve elinden yaralayan avukat T.E., adliyeye sevk edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.