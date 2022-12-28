28 Ara 2022 - 14:22- Siyaset G: 28 Ara 2022 - 14:25

Alo 153'den 1 milyon 205 bin kişiye hizmet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde toplayan 153 Çağrı Merkezi, 2022 yılında toplam 1 milyon 205 bin kişiyle iletişime geçerek hizmet verdi.
Alo 153'den 1 milyon 205 bin kişiye hizmet mask
Büyütmek için resme tıklayın

Büyükşehir Belediyesi, 153 Çağrı Merkezi ile Twitter, Facebook, İnstagram gibi sosyal ağlar üzerinden 7/24 talep ve önerileri alıyor. 2022 yılında sosyal medya üzerinden 25 bin 500 kişi ile iletişime geçildi. 153 Çağrı Merkezi, 2022 yılında toplam 1 milyon 205 bin kişiyle iletişime geçerek hizmet verdi. 54 operatör ile kente hizmet veren 153 Çağrı Merkezi, talep ve önerileri ilgili birimlere bildirirken, birçok vatandaşa da bilgilendirme hizmeti veriyor. Kocaeli'nin tercih ettiği ilk numara olan 153, hastane randevusu, adli konular, elektrik arıza, doğal gaz gibi konularda da aranıyor.
# elektrik, Büyükşehir Belediyesi

28 Ara 2022 - 14:22 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.102.705 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yasaklara karşı demokrasi mücadelesine çağırdılar! mask
Yasaklara karşı demokrasi mücadelesine çağırdılar!
CHP’den emekli maaşları için kanun teklifi mask
CHP’den emekli maaşları için kanun teklifi
CHP'li İsmet İşeri istifa etti mask
CHP'li İsmet İşeri istifa etti
CHP'de art arda istifalar mask
CHP'de art arda istifalar
CHP'de Harun Yıldızlı istifa etti mask
CHP'de Harun Yıldızlı istifa etti
CHP’li Sait Aydın vekillik için yola çıkıyor mask
CHP’li Sait Aydın vekillik için yola çıkıyor
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL