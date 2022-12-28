28 Ara 2022 - 14:36- Ekonomi G: 28 Ara 2022 - 14:48

Sigaraya dev zam

Yeni yıl yeni zamlarla geliyor! 6 ayda bir ÖTV'ye yapılan Yİ-ÜFE düzenlemesi ile bu sene sigara fiyatlarına 3,5 TL'ye yakın zam gelmesi bekleniyor. Zammın uygulanması halinde en ucuz sigara fiyatı ortalama 33 liraya yükselecek.
Sigaraya dev zam mask

Habertürk'te yer alan habere göre, içki ve sigarada ÖTV 6 ayda bir artan Yİ-ÜFE kadar artılıyor. Sigarada her 1 kuruşluk artış vergi sistemi nedeniyle fiyata 6.8 kuruş zam olarak yansıyor. ÜFE artışına bağlanan sigaradaki ÖTV rekor kıran enflasyon nedeniyle daha da artacak. Son 6 aylık değişim oranı yüzde 25'i bulursa sigaraya çok büyük zam gelecek.

Kasım ayındaki enflasyon verilerine göre Yİ-ÜFE'de temmuz ayından bu yana 5 aylık artış yüzde 22.6 seviyelerine geldi. Aralık ayı için açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte ocak ayında ÖTV'de yapılacak artış yüzde 25 olacak.

EN UCUZ SİGARA KAÇ LİRA?

Yİ-ÜFE'deki 6 aylık değişime göre otomatik artışa gidildiğinde sigaradaki "asgari maktu vergi" uygulaması sebebiyle önemli bir fiyat artışı ihtiyacı doğacak.

Son sigara zammı sonrası en düşük sigara fiyatı 29.5 liraya yükselmişti. En yüksek sigara fiyatı da 48 liraya ulaşmıştı.

Aksi bir karar alınmayıp otomatik oranda artış yapılırsa en ucuz sigara fiyatı ortalama 33 liraya yükselecek. Bu da yaklaşık 3.5 liralık bir zam anlamına geliyor.

(Yeniçağ)

 

# karar

28 Ara 2022 - 14:36 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.102.705 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe Belediyesi'nin ek hizmet binasında 5 müdürlük hizmet verecek mask
Kartepe Belediyesi'nin ek hizmet binasında 5 müdürlük hizmet verecek
Yaya üst geçit inşaatı yaptırılacaktır mask
Yaya üst geçit inşaatı yaptırılacaktır
Memurlar için 3 Ocak büyük gün mask
Memurlar için 3 Ocak büyük gün
Sağlık Bakanlığı 1.468 işçi alacak mask
Sağlık Bakanlığı 1.468 işçi alacak
Asgari ücret artışı neleri değiştirecek? mask
Asgari ücret artışı neleri değiştirecek?
Başvurmayan destek alamayacak... Son tarih 31 Aralık mask
Başvurmayan destek alamayacak... Son tarih 31 Aralık
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL