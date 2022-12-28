Kızderbentliler’den Yıldızlı’ya ziyaret

Projenin ÇED olumlu raporu iptal edilmesi sonrası bizleri ziyaret eden Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Enver Demirsoysal ve yönetimi CHP’li Harun Özgür Yıldızlı’ya ziyarette bulundular.

Bu ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Harun Yıldızlı sosyal medyadan şöyle paylaştı:

“Kızderbent'te yapılması planlanan taş ocağı projesinin hayata geçmemesi için Kızderbent halkının mücadelesinde yanlarındaydık. Projenin ÇED olumlu raporu iptal edilmesi sonrası bizleri ziyaret eden Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Enver Demirsoysal ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.