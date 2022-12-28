28 Ara 2022 - 15:35- Siyaset G: 28 Ara 2022 - 15:40

Kızderbentliler’den Yıldızlı’ya ziyaret

2020 yılından beri mahallelerine yapılacak taş ocağına karşı mücadele veren Kızderbentliler, Karamürsel Kızderbent mahallesinde açılması planlanan ancak mahalle sakinlerinin mücadele başlattığı taş ocağının ÇED olumlu kararı iptal edilmişti.
Kızderbentliler’den Yıldızlı’ya ziyaret mask

Projenin ÇED olumlu raporu iptal edilmesi sonrası bizleri ziyaret eden Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Enver Demirsoysal ve yönetimi CHP’li Harun Özgür Yıldızlı’ya ziyarette bulundular.

Bu ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Harun Yıldızlı sosyal medyadan şöyle paylaştı:

“Kızderbent'te yapılması planlanan taş ocağı projesinin hayata geçmemesi için Kızderbent halkının mücadelesinde yanlarındaydık. Projenin ÇED olumlu raporu iptal edilmesi sonrası bizleri ziyaret eden Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Enver Demirsoysal ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
# chp

28 Ara 2022 - 15:35 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.102.705 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP İl Başkanlığında önemli gelişme! mask
CHP İl Başkanlığında önemli gelişme!
Yasaklara karşı demokrasi mücadelesine çağırdılar! mask
Yasaklara karşı demokrasi mücadelesine çağırdılar!
CHP’den emekli maaşları için kanun teklifi mask
CHP’den emekli maaşları için kanun teklifi
CHP'li İsmet İşeri istifa etti mask
CHP'li İsmet İşeri istifa etti
CHP'de art arda istifalar mask
CHP'de art arda istifalar
CHP'de Harun Yıldızlı istifa etti mask
CHP'de Harun Yıldızlı istifa etti
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL