Kızderbentliler’den Yıldızlı’ya ziyaret

Projenin ÇED olumlu raporu iptal edilmesi sonrası bizleri ziyaret eden Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Enver Demirsoysal ve yönetimi CHP’li Harun Özgür Yıldızlı’ya ziyarette bulundular.
Bu ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Harun Yıldızlı sosyal medyadan şöyle paylaştı:
“Kızderbent'te yapılması planlanan taş ocağı projesinin hayata geçmemesi için Kızderbent halkının mücadelesinde yanlarındaydık. Projenin ÇED olumlu raporu iptal edilmesi sonrası bizleri ziyaret eden Kızderbentliler Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Enver Demirsoysal ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.