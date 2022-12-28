28 Ara 2022 - 15:47- Spor G: 28 Ara 2022 - 15:50

Mustafa Kocaman: Kendileriyle tanışmaktan mutluluk ve heyecan duydum

Kartepe Belediyesi tarafından organize edilen KADİM Gençlik buluşmaları “Söz İşin Ehlinde” programında konuşan Kartepe Belediye Başkanı, Türk sporunun üç değeri Harun Erdenay, Nihat Kahveci ve Emek Ege’yi ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdem Övüç
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Mustafa Kocaman: Kendileriyle tanışmaktan mutluluk ve heyecan duydum mask
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TÜRK SPORUNU SEVDİRDİLER

Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman selamlama konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Salon ne kadar güzel ya… Burada birkaç kez program yaptık ama bugün burası bambaşka olmuş. Çok kıymetli konuklarımız bizimle birlikte. Harun Erdenay… Arkadaşları ile birlikte basketbolu Türkiye’ye sevdiren bir isim. Kendisiyle tanışmaktan ötürü büyük bir heyecan duydum.

NİHAT KAHVECİ’NİN SERBEST VURUŞLARI

Ben Kocaelispor ile birlikte Beşiktaşlıyım. Nihat Kahveci’yi o yıllarda yakın izleyen birisiyim. O serbest vuruş kullandığında barajda kimi sakatlayacak diye düşünürdük. Nihat Kahveci bir Türk sporcusunun yurt dışında neler yapabileceğini en iyi şekilde gösterdi. Türkiye’nin en kıymetli spikerlerinden Emek Ege… O da yayınlarıyla, sunumlarıyla Türkiye’de spor faaliyetlerinin yansımasını en iyi sağlayan isimlerden biri. Bu isimler kolay gerçekten yetişmiyor. Başarı öykülerini paylaşmak için geldiler. Kartepe’mize hoş geldiniz… Değerli gençler, sizler de hoş geldiniz.
# Kartepe, türkiye, Kocaelispor

28 Ara 2022 - 15:47 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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