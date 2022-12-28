Mustafa Kocaman: Kendileriyle tanışmaktan mutluluk ve heyecan duydum

TÜRK SPORUNU SEVDİRDİLER
Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman selamlama konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Salon ne kadar güzel ya… Burada birkaç kez program yaptık ama bugün burası bambaşka olmuş. Çok kıymetli konuklarımız bizimle birlikte. Harun Erdenay… Arkadaşları ile birlikte basketbolu Türkiye’ye sevdiren bir isim. Kendisiyle tanışmaktan ötürü büyük bir heyecan duydum.
NİHAT KAHVECİ’NİN SERBEST VURUŞLARI
Ben Kocaelispor ile birlikte Beşiktaşlıyım. Nihat Kahveci’yi o yıllarda yakın izleyen birisiyim. O serbest vuruş kullandığında barajda kimi sakatlayacak diye düşünürdük. Nihat Kahveci bir Türk sporcusunun yurt dışında neler yapabileceğini en iyi şekilde gösterdi. Türkiye’nin en kıymetli spikerlerinden Emek Ege… O da yayınlarıyla, sunumlarıyla Türkiye’de spor faaliyetlerinin yansımasını en iyi sağlayan isimlerden biri. Bu isimler kolay gerçekten yetişmiyor. Başarı öykülerini paylaşmak için geldiler. Kartepe’mize hoş geldiniz… Değerli gençler, sizler de hoş geldiniz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.