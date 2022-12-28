Kocaeli’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bazı ev ve iş yerlerinde ruhsatsız silah satışı yapıldığı tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 1 AK-47 kalaşnikof tüfek ve tefeğe ait şarjör, 667 çeşitli çap ve markalarda tabanca fişeği, 228 çeşitli çap ve markalarda uzun namlulu silah fişeği olması dikkat çekti. Ayrıca 2 el bombası, 8 çeşitli ebat ve markalarda ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 25 şarjör, 1 balistik yelek, 2 uzun namlulu silah şarjörü, 2 tabanca namlusu, 1 tabanca alt takımı, 1 adet tabanca üst sürgü takımı ile daralı ağırlığı yaklaşık 12 gram olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
28 Ara 2022 - 15:54- Asayiş Güncelleme: 28 Ara 2022 - 15:58
Savaşa hazırlanır gibi mühimmat saklamışlar: 8 gözaltı
Kocaeli’de ruhsatsız silah satan adreslere yönelik düzenlenen operasyonda el bombası, balistik yelek, yüzlerce mermi, fişek ele geçirilirken 8 kişi de gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek TÜRK - VAY VAY VAY BE , YELEKLER , EL BOMBALARI KELEŞLER . YAHU BİZİM ASKERDEKİ BÖLÜĞÜN SİLAH CEPHANE DEPOSU GİBİ . insan korkuyor .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.