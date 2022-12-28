Kocaeli Alperen Ocakları ve BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil ve Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Cüneyt Engin; yeni atanan MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ile bir araya geldi. Demirbaş’a yeni görevinde başarılar dilenirken yapılan görüşmede iki parti tarafından da birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
28 Ara 2022 - 16:31- Siyaset Güncelleme: 28 Ara 2022 - 16:33
MHP ve BBP’den birlik beraberlik vurgusu
Kocaeli’de yeni atanan MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli yönetimi bir araya geldi. Yapılan görüşmede iki parti arasında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.