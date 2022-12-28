 MHP ve BBP’den birlik beraberlik vurgusu

Kocaeli Alperen Ocakları ve BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil ve Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Cüneyt Engin; yeni atanan MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ile bir araya geldi. Demirbaş’a yeni görevinde başarılar dilenirken yapılan görüşmede iki parti tarafından da birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.