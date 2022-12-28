İYİ Partili Rüzgar’dan grevdeki işçilere destek

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

İlçe başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar ise, “Fabrikada 168 işçi bulunuyor. Aileleri ile birlikte yaklaşık bin kişi bu süreçte mağdur edilmiş. Ben de bir işçi çocuğuyum. Sizleri iyi anlıyor ve sonuna kadar destekliyorum. Her zaman yanınızda olacağız” dedi.