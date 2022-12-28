28 Ara 2022 - 16:35- Siyaset G: 28 Ara 2022 - 16:38

İYİ Partili Rüzgar’dan grevdeki işçilere destek

İYİ Parti Başiskele İlçe yönetimi, greve devam eden Kartonsan işçilerine destek ziyaretinde bulundu. İlçe başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar ve beraberindeki yöneticiler, grev yapan işçilerle sohbet ederek desteğini dile getirdi. 168 sendikalı çalışan, kendilerine verilen maaş artışının düşük olduğunu dile getiren işçiler, “Enflasyon ortada, bu maaşlarla evimizi geçindirmekte zorlanıyoruz. Haklı direnişimizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.
İYİ Partili Rüzgar’dan grevdeki işçilere destek mask

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

İlçe başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar ise, “Fabrikada 168 işçi bulunuyor. Aileleri ile birlikte yaklaşık bin kişi bu süreçte mağdur edilmiş. Ben de bir işçi çocuğuyum. Sizleri iyi anlıyor ve sonuna kadar destekliyorum. Her zaman yanınızda olacağız” dedi.

28 Ara 2022 - 16:35 - Siyaset

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