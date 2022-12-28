İYİ Partili Rüzgar’dan grevdeki işçilere destek

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”
İlçe başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar ise, “Fabrikada 168 işçi bulunuyor. Aileleri ile birlikte yaklaşık bin kişi bu süreçte mağdur edilmiş. Ben de bir işçi çocuğuyum. Sizleri iyi anlıyor ve sonuna kadar destekliyorum. Her zaman yanınızda olacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.