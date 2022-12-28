Mekke’nin fethi, Kocaeli’de 7 ayrı noktada kutlanacak

DOLU DOLU PROGRAM
İzmit programının da 31 Aralık Cumartesi gecesi Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşeceği ve etkinliğin saat 20.00’de başlayacağı kaydedildi. Konu hakkında bir açıklama yapan AGD Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Duysal, “Mekke’nin fethi, zulüm düzeninden adil düzene giden yolu açmıştır. Tüm Kocaeli halkımızı cumartesi gecesi aramızda görmekten memnuniyet duyacağız” dedi. Metke’nin fethi kutlamasında şiir dinletisi, mehter dinletisi ve sineviyongösterimi olacak. Ayrıca çekiliş ile 10 ayrı kişiye sürpriz hediyeler takdim edilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.