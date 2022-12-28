28 Ara 2022 - 16:38- Gündem G: 28 Ara 2022 - 16:40

Mekke’nin fethi, Kocaeli’de 7 ayrı noktada kutlanacak

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocaeli Şubesi, Mekke’nin fethi programlarını Kocaeli genelinde 7 farklı noktada gerçekleştirecek. Buna göre; Gölcük Değirmendere Kültür Merkezi, Karamürsel Öğretmen Evi, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi, Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi ve Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde etkinliklerin düzenleneceği açıklandı.
Mekke’nin fethi, Kocaeli’de 7 ayrı noktada kutlanacak mask

DOLU DOLU PROGRAM

İzmit programının da 31 Aralık Cumartesi gecesi Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşeceği ve etkinliğin saat 20.00’de başlayacağı kaydedildi. Konu hakkında bir açıklama yapan AGD Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Duysal, “Mekke’nin fethi, zulüm düzeninden adil düzene giden yolu açmıştır. Tüm Kocaeli halkımızı cumartesi gecesi aramızda görmekten memnuniyet duyacağız” dedi. Metke’nin fethi kutlamasında şiir dinletisi, mehter dinletisi ve sineviyongösterimi olacak. Ayrıca çekiliş ile 10 ayrı kişiye sürpriz hediyeler takdim edilecek.

28 Ara 2022 - 16:38 - Gündem

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