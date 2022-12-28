SEDAŞ’a “Başarsoft Teknoloji Günü’nde” teşekkür plaketi

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’yi içine alan 20 bin kilometrekarelik faaliyet bölgesinde daha hızlı ve verimli hizmet çalışmalarını sürdüren SEDAŞ, elektrik altyapısındaki birçok kapsamlı uygulamaya Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerinden veri sağlıyor. CBS ile yeryüzüne ait bilgileri belirli bir amaca yönelik olarak toplama, bilgisayar ortamında depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemler yürütülüyor.
PLAKETİ MÜDÜR BAKKALOĞLU ALDI
Başarsoft tarafından geliştirilen elektrik dağıtım şebekelerinin, çevrimiçi olarak kural bazlı yönetilebildiği ve elektrik nesnelerini harita üzerinden kontrol edebilen, elektriksel sorgular yapabilen “EdaBİS” programını, 2012 yılından beri kullanan SEDAŞ’a, Başarsoft’un Geleneksel 15’inci “Teknoloji Günü” etkinliğinde teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketi SEDAŞ adına toplantıya katılan SEDAŞ Şebeke Yönetim Müdürü İbrahim Bakkaloğlu aldı.
TEŞEKKÜR ETTİ
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), alanında son gelişmelerin aktarıldığı, güncel teknolojiler ve çözümlerin paylaşıldığı toplantıya, kamu kurumları, özel sektör çalışanları ve üniversitelerden akademisyenler katıldı. Sunumlarda akıllı haritalar, navigasyon, altyapı yönetimi, akıllı şehirler ve coğrafi iş zekâsı konularında örnek uygulama ve çözümler katılımcılarla paylaşıldı. SEDAŞ 10 yıldır çözüm ortağı olan Başarsoft’un süreçlerine verdiği destekten dolayı organizasyon komitesine teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.