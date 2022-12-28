Kar maskesi takarak icra memurunu yaralayan avukat tutuklandı

Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta dün sabah 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, icra memuru Bünyamin Alyakut, işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramış, kar maskeli şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Kurşunlar eline ve ayaklarına isabet eden Alyakut, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yapılan incelemelerde silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının İstanbul'da avukatlık yapan T.E. olduğu tespit edildi.
İstanbul'da yakalanarak Kocaeli'ye getirilen T.E., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.