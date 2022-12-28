28 Ara 2022 - 19:11- Gündem

Hülagü’ye yeni görevinde ilk ziyaret

Kocaeli Üniversitesinde 18 Haziran 2014 yılından bu yana Prof. Dr. Sadettin Hülagü, rektör olarak görev yapıyordu. 8 yıllık görev süresinin ardından Hülagü, rektörlüğe veda etmişti. Kocaeli Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlık görevine başlayan Sadettin Hülagü'yü ziyaret etti.