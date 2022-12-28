28 Ara 2022 - 21:18- Siyaset G: 29 Ara 2022 - 08:34

CHP İl Başkanı bugün belli oluyor

CHP il yönetim kurulu üyeleri bugün saat 18.00'de toplanarak il başkanını seçecek.

Mesut Akbulut
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CHP il başkanı Harun Yıldızlı önceki gün milletvekili adaylığı için görevinden istifa etmişti. Alınan karar gereği İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Başkanını seçecek. Yönetim Kurulunda 26 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

İl Başkanlığına; İl Sekreteri Bülent Sarı ve Yönetici Mehmet Demirtaş'ın aday olması bekleniyor.
# karar, chp

28 Ara 2022 - 21:18 - Siyaset

Muhabir  Mesut Akbulut

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