CHP İl Başkanı yarın belli oluyor

CHP il başkanı Harun Yıldızlı önceki gün milletvekili adaylığı için görevinden istifa etmişti. Alınan karar gereği İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Başkanını seçecek. Yönetim Kurulunda 26 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.
İl Başkanlığına; İl Sekreteri Bülent Sarı ve Yönetici Mehmet Demirtaş'ın aday olması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.