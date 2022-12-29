29 Ara 2022 - 08:41- Gündem G: 29 Ara 2022 - 08:44

Kütüphane güçlendirme ve tadilat işi ihale edilecek

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kütüphane güçlendirme ve tadilat işi ihale edilecek

29 Ara 2022 - 08:41 - Gündem

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