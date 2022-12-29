29 Ara 2022 - 08:44- Gündem G: 29 Ara 2022 - 08:47

Kocaeli Merkez'de dubleks daire(hisseli) icradan satılık

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli Merkez'de dubleks daire(hisseli) icradan satılık
Kocaeli Merkez'de dubleks daire(hisseli) icradan satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2835 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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29 Ara 2022 - 08:44 - Gündem

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