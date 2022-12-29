29 Ara 2022 - 09:39- Ekonomi G: 29 Ara 2022 - 09:45

SGK'de EYT hazırlıkları başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaşınca oluşabilecek yoğun emeklilik başvuru işlemlerini hızlı ve hatasız tamamlamak için önlemler aldı.
SGK'de EYT hazırlıkları başladı mask

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, Beştepe'deki toplantının ardından emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeyi açıkladı. Erdoğan, "Sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) hummalı bir çalışma başlatıldı.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle oluşabilecek yoğun başvuru süreci işlemlerinin hızlı ve sorunsuz tamamlanması için bir dizi yeni önlem hayata geçirildi.

NTV'nin haberine göre, SGK öncelikle başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesine yönelik bir alt yapıyı hazır hale getirdi.

Bu kapsamda sunucu kapasiteleri artırılırken, bilgi-işlem alt yapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldı.

Emeklilik başvurusunda bulunacakların süreci hatasız tamamlamaları için tanıtıcı videolar hazırlandı.

ÖZELLİKLE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR

Ayrıca, yoğun başvuruların sıkıntısız tamamlanması için yaşlılık aylığı merkezleri yani emeklilik işlemlerinin yapıldığı merkezlerin sayıları arttırıldı.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ana merkezlerin sayısının artırılmasıyla ortaya çıkacak iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda başka birimlerdeki personel, emeklilik işlemlerine yönelik birimlere kaydırıldı.

EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Yasanın Meclis'ten geçmesi ve yürürlüğe girmesinin Ocak ayı ortasını bulması öngörülüyor. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ise EYT kapsamında emeklilik başvuruları alınacak.

(Cumhuriyet)

# AKP, Ankara

29 Ara 2022 - 09:39 - Ekonomi

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