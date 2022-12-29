29 Ara 2022 - 09:53- Ekonomi G: 29 Ara 2022 - 09:56

Emeklilik başvurusu nasıl yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıklamasının ardından, yurttaşlar emeklilik başvurusunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Emeklilik başvurusu nasıl yapılır, e-Devlet'ten başvuru yapılıyor mu? İşte ayrıntılar...
Emeklilik başvurusu nasıl yapılıyor? mask

Erdoğan, düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını belirterek "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor" dedi. Çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki verileceğini açıklayan Erdoğan, işverenlere destek için kredi imkanı sağlanacağını belirtti.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Açıklamanın ardından EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu nasıl yapacakları konusunda araştırmalara başladı. SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden işlemleri yapmak mümkün. e-Devlet üzerinden emeklilik başvuruları nasıl yapılır?

Başvuru için gerekenler adım adım şöyle:

e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.(İlgili ekrana buradan ulaşabilirsiniz)

Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.

Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

SSK kapsamında aylık talep edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek. Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

Diğer iletişim bilgileri doldurulacak.

‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da 'evet' ya da 'hayır' cevabı mutlaka işaretlenmeli.

Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK’ye gönderilmiş olacak.

(Cumhuriyet)

29 Ara 2022 - 09:53 - Ekonomi

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