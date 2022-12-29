Bu yıl hindiye talep yok!

Yeni yıla günler kala yılbaşı gecesine özel planlar yapan vatandaşlar hindi fiyatlarını araştırmaya başladı. Kocaeli Gazetesi olarak kasaplardan edindiğimiz bilgiye göre et ve tavuk fiyatlarına geçen yıla göre yüzde yüz oranında zam yapıldı. Geçen sene 50-60 liradan satılan hindi fiyatları bu yıl 160 liraya kadar yükseldi. Asgari ücretin artmasıyla birlikte yeni yılda fiyatların yeniden artacağı bekleniyor. Geçtiğimiz yıllara göre vatandaşların alım gücünün azaldığını ifade eden esnaf Burhan Demir, “Geçen yıla göre fiyatlar yüzde yüz oranında arttı. Vatandaşların alım gücü düştü. Hindi fiyatları 50-60 liradan 160 liraya kadar yükseldi. Eskiden yeni yıl öncesi işlerimizde yoğunluk olurdu şuanda hiçbir yoğunluk söz konusu değil. Vatandaşın alım gücü artacak ki bizim de işlerimiz düzelecek” dedi.