Yeni yıla günler kala yılbaşı gecesine özel planlar yapan vatandaşlar hindi fiyatlarını araştırmaya başladı. Kocaeli Gazetesi olarak kasaplardan edindiğimiz bilgiye göre et ve tavuk fiyatlarına geçen yıla göre yüzde yüz oranında zam yapıldı. Geçen sene 50-60 liradan satılan hindi fiyatları bu yıl 160 liraya kadar yükseldi. Asgari ücretin artmasıyla birlikte yeni yılda fiyatların yeniden artacağı bekleniyor. Geçtiğimiz yıllara göre vatandaşların alım gücünün azaldığını ifade eden esnaf Burhan Demir, “Geçen yıla göre fiyatlar yüzde yüz oranında arttı. Vatandaşların alım gücü düştü. Hindi fiyatları 50-60 liradan 160 liraya kadar yükseldi. Eskiden yeni yıl öncesi işlerimizde yoğunluk olurdu şuanda hiçbir yoğunluk söz konusu değil. Vatandaşın alım gücü artacak ki bizim de işlerimiz düzelecek” dedi.
29 Ara 2022 - 09:57- Ekonomi Güncelleme: 29 Ara 2022 - 10:01
Bu yıl hindiye talep yok!
2023 yılına günler kala yeni yılın vazgeçilmezi hindi fiyatları belli oldu. Gazetemize konuşan kasap esnafı Burhan Demir, “Fiyatlara bir yıl içerisinde yüzde yüz zam geldi. Vatandaşın alım gücü çok düştü eskisi kadar talep yok” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.