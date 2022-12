İyi Parti’li Murat Atar, adaylığını duyurdu

Atar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda;

“Saygıdeğer İyi Parti Ailem ve Değerli Kocaeli’ler. Güzel ülkemiz Türkiye’de 20 yıldır anti demokratik ve adaletsiz uygulamaları ve nevi şahsına münhasır ekonomik basiretsizlikleri ile Büyük Türk Milleti’ni maddi manevi cendere altında sıkıntılı günlere sürükleyen ve kurucu cumhuriyet değerlerimizi ayaklar altına alan uygulamalar yapan iktidara “Yeter Söz Milletindir” diyerek Cesurlar Hareketini başlatan İyi Parti kurucusu hemşerimiz Sayın Meral Akşener’in yolunda ve Büyük Türk Milleti’nin uğrunda feda olmak için İyi Parti Kocaeli İl Başkanlığı’na adayım.

SIRÇA KÖŞKLERDE YAŞIYORMUŞ GÖRÜNMEKTEN İMTİNA ETMEDİLER

İyi Parti İl Teşkilatımız, kuruluşunun ilk yılında “yokluklar ve baskılar” ile boğuşarak 8 bin üyeye ulaşmış, yapılan genel seçimlerde 125 bin oy alarak 1 milletvekilliği kazanmış ve yerel seçimlerde 359 bin oy almıştır. Lakin, mevcut il yönetimi partimiz yönetimini devraldıkları tarihten bugüne 4 yıl içinde bu büyük seçmen kitlesi ve Akşener Sevdalıları arkasında olmasına rağmen üye sayısını 8 bin kişiden ancak 14 bin kişiye çıkarabilmiştir. Özellikle il yönetimini oluşturdukları ticari dostluklara dayanan ahbap çavuş ilişkili ve liyakatsiz yöneticileri lüks araçları, pahalı görünümlü giyimleri, üyeye ve seçmene yukarıdan bakan tavırları ile sırça köşklerde yaşıyormuş görünmekten imtina etmediler.

AKŞENER SEVDALISI CESURLARI KÜÇÜK GÖRDÜLER

Teşkilatımıza daha çok üye ve seçmen kazandırmaya çalışmaktansa partimizin 5. Yaş gününde “partiden giden üyeler ile büyüyoruz, fitnecilerden kurtuluyoruz” diye açıklama yapmaktan geri kalmadılar. Küçük olsun benim olsun diyerek bir tek kişinin milletvekili olma siyasi hayali için yaptıkları uygulamalar ile il ve ilçe yönetimlerindeki Akşener Sevdalısı Cesurları küçük gördüler, incittiler, kırdılar, küstürdüler. Hem hükümetin hem büyükşehir belediyesinin hem de ilçe belediyelerinin yaptıkları uygulamalar için bugüne kadar ciddi hiçbir açıklama yapmadılar, herhangi bir eylemlerine muhalefet etmediler. Bu konularda herhangi ciddi bir basın açıklaması veya toplantısı yapıp iktidar sahiplerini hiç rahatsız etmediler.

AMA ARTIK YETER

Şehirde yaşanan haksızlık ve hukuksuzlukların peşine düşmediler, hiçbir hesap sormadılar. Çünkü huzurları kaçar, dostlukları ve ticaretleri bozulur, maddi kayıplar yaşarız korkusu ile ürkek ve tedirgin davrandılar. Sarı muhalefet görevini 4 yıl boyunca layıkı ile yerine getirdiler. Genel Başkanımız ve Genel Merkezimiz ülke gündemini belirleyen, hükümeti zorlayan, Türk Milleti’ne umut olan açıklamalar ve eylemler yaparken ilimiz teşkilatı yöneticileri etkinliklerde parti büyükleri ile selfi fotoğrafları çektirmekten, sosyal medyadan paylaşımlar yapmaktan muhalefet yapmaya fırsat bulamadılar. Ama artık yeter. Genel Başkanımızın memleketi olan Kocaeli’nde İyi Parti Teşkilatı’nın bu kadar aciz, bu kadar yetersiz, bu kadar basiretsiz, bu kadar etkisiz ve muktedilerin kendisinden çekinmediği duruma düşürenlerin devri bitiyor.

DAHA DİNAMİK, DAHA FEDAKAR, DAHA HEYECANLI

Önümüzdeki 6 ay içerisinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için il teşkilatımızı daha dinamik, daha fedakar, daha heyecanlı ve hedefine bilerek isteyerek ilerleyen, her etnik köken ve her türlü siyasi geçmişten gelen Türkiye Sevdalısını İyi Parti potasında birleştiren bir yönetim kadrosu ile daha güçlü bir duruma getirmek için adayım. Kocaeli’nde yerel iktidar sahiplerini husursuz, tedirgin ve rahatsız etmek ve onlardan Türk Milleti adına hesap sormak için adayım. Her türlü baskıya, iftiraya, dedikoduya, üçüncü kişiler aracılığı ile yapılan uyarı ve telkinlere inat Cesurlar Hareketinin cesur bir neferi olarak adayım.

YETER SÖZ MİLLETİNDİR!

Üye ve gönüllü sayısını 40 bin kişi ve seçmen sayısını 250 bin kişi üzerine çıkarmak, ilk genel seçimlerde en az 3 milletvekilliği kazanmak, ilk yerel seçimlerde en az 4 ilçe belediyesi ve büyükşehir belediye başkanlığını kazanmak ve ülkemizi vatansever bir cumhurbaşkanı ile taçlandırmak, partimizi tüm Türkiye’de birinci ve Genel Başkanımızı Başbakan yapabilmek için İyi Parti Kocaeli İl Başkanlığına adayım. Yeter Söz Milletindir!” ifadelerini kullandı.