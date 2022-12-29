29 Ara 2022 - 10:46- Asayiş G: 29 Ara 2022 - 10:49

AKP’li Recep Kaya’nın acı günü

AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya'nın annesi Saime Kaya, yaşamını yitirdi
AKP’li Recep Kaya’nın acı günü mask
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AK Parti Gebze İlçe Başkanı Kaya'nın annesi Saime Kaya, hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Gebze İlçe Başkanımız Recep Kaya'nın annesi Saime Kaya’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Merhume Kaya'nın naaşı ikindi namazına müteakiben, Tatlıkuyu Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa defnedilecek.

 

29 Ara 2022 - 10:46 - Asayiş

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