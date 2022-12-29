AKP’li Recep Kaya’nın acı günü

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Kaya'nın annesi Saime Kaya, hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Gebze İlçe Başkanımız Recep Kaya'nın annesi Saime Kaya’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
Merhume Kaya'nın naaşı ikindi namazına müteakiben, Tatlıkuyu Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa defnedilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.