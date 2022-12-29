Nihat Kahveci: Hayal kurmaktan korkmayın

18 YAŞIMDA BEŞİKTAŞ A TAKIMINDAYDIM

Kartepe Güzel Sanatlar Lisesi’nde düzenlenen panelde söz alan Nihat Kahveci şu ifadelere yer verdi: Bağcılar’da büyüdüm. Bizim zamanımızda doğalgaz yoktu, sobalı bir apartmanın 5. katında otururduk. Birilerinin kömürleri taşıması lazım. Sırtımda kömür torbalarıyla birlikte dar yerlerden geçtim, baktım koordinasyonum iyi. Gazeteleri top yapıp sepete attım, baktım elim de iyi. Sonra futbola başladım. Önce Esenlerspor, ardından 14 yaşımda Beşiktaş alt yapısın gittim, 18’inde ise A takıma girdim. Süreç benim için hızlı ilerledi.

KÜÇÜK BİR ADIM OLABİLİR

Babam topu 3 kez sektiremez ama futbol bana nerden geçti bilmiyorum. Beşiktaş alt yapısına gittiğimde hayalim A takıma çıkmaktı. Fulya’da incecik bir tel vardı, bir adım atsam arkadaydım, yani A takımın antrenman sahasında… Ama o adımı atmak için çok çalışmam gerektiğinin de farkındaydım.

SİZE GÜLSELER DE BIRAKMAYIN

Arkadaşlarım eğlenirken biz fedakarlık yaptık ve o pazar günkü 90 dakikayı oynamak için alın teri döktük. Arkadaşlar… Hayal kurun, cesur olun… Ben kurdum, önce “Beşiktaş A takımı” dedim, sonra “Milli takım” dedim, şükürler olsun ki oldu. Belki hayallerinizi öğrenen arkadaşlarınız size gülecek ama siz yeter ki isteyin, dediğim gibi hayal kurmaktan korkmayın. Ve ne iş yaparsanız yapın, en iyi şekilde yapın.

NE DİL BİLİRDİM NE DE YOL

Başarılı olmak için zorluklara direnç gösterdik, beklemediğiniz durumlarda yaşadığımız krizlerde ayakta durduk. Analitik zekanızı da işin içine katmanız lazım. Hayatta her şey beklediğiniz gibi olmayacak. İngilizce, İspanyolcada “A” demeyi bilmezken kendimi İspanya’nın BASK bölgesindeki tutucu bir kültürde kendimi buldum. Ancak oradaki tüm şartlara adapte oldum, dilini bir an önce öğrenmek istedim. Çünkü bu tür işlerde iletişim çok önemlidir. Bazı arkadaşlarım gitti, geri geldi. Ben giderken, ne yaşarsam yaşayım “Nihat Başarısız oldu” dedirtmeyeceğim dedim. Kısacası bu mücadeleyi önce beynimde kazandım.

F16 PİLOTU O SELAMI VERİNCE

Bizim dönemimizde çok güzel jenerasyon vardı. 2002 jenerasyonu inanılmazdı ve o kadro da hakkını verdi. 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü Türk futbol tarihinin en büyük başarısıydı. Ülkeye sınırdan girdik, bizi 4 adet F-16 jeti karşıladı. O pilotumuzun saatte 800 km. hızla bize uçaktan selam vermesi, ardından milyonların bizi kucaklaması, Tarkan’ın konser vermesi unutulmazdı. İnanın anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor.

İÇTEKİ O AMATÖR RUH KAYBOLMAMALI

İsviçre, Çekya, Hırvatistan maçları kendi açımdan tarihi maçlardı. Çek Cumhuriyet’e attığım o gol ölüme değerdi. Belki bir saniyede top gitti ama ömrüm boyunca o anı hiç unutmayacağım. Golden sonrasını hatırlamıyorum çünkü tüm takım üzerimdeydi. Ülke olarak çok yetenekli insanlara sahibiz. Bireysel olarak sıkıntı yok ama bugünkü jenerasyon takım olamıyor sanki. Amatör ruhu, kalpten oynamayı kaybetmeyeceksin. Biz o maçlardaki geri dönüşleri o amatör ruhla sağladık.

BEN MESSİ’CİYİM

Sosyal medya iyi kullanıldığında dünyanın en önemli şeyi. Elan Musk’a direkt ulaşıp “Bana uydu yolla” diyebiliyoruz mesela. Ancak insanlarla birebir iletişim kurun, aynı odada cep telefonları ile mesajlaşmayın. Ben Messi’ciyim… Messi’den ötürü Arjantin’in Dünya kupasını kazanmasına sevindim. Bence Ronaldo’dan daha yetenekli. Ancak maç sonrasıda Weghorst’a İspanyolca olumsuz söylemde bulunması Messi ile örtüşmedi.

ÇOK ŞANSLIYIM

Milli takımda yerli teknik adamın olmasından yanayım. Harun başkanımın da dediği gibi, yabancı gelecekse de çok bilinen marka birisini getirmelisin. Şimdi ülkede Jesus sevgisi var. Jesus Milli takıma gelse kim ne diyebilir? Açıkçası ben şanslıydım. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Pellegrini, Daum gibi çok önemli teknik direktörlerle çalıştım. John Benjamin Toshack benim için bambaşkaydı.

ÖNEMLİ İKİNCİLİKLER ELDE ETTİM

Beşiktaş’ta 1998 – 2001 dönemlerinde oynadım. O günlerde öyle bir Galatasaray vardı ki, yılları domine ettiler. Lig şampiyonu olamasak da farklı kupalar kazandık. 2001-2008 yılları arasında da İspanya’daydım. Real Sociedad ve Villereal’de çok önemli ikincilikler yaşadım. Real Sociedad gibi tutucu bir yapıdan kulübün 100 yıllık tarihinin en iyi 11’ine seçildim. Bence bu da önemli bir başarı.

KENDİNİZ OLUN

Pro lisansım var, İspanya’dan aldım. Belki sorabilirsiniz ama şu an teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Gençlere tavsiyem şu olur. Önce kendinizi sevin, sayın. Ben karşımdaki Nihat’a onu söylerdim. Biz büyüklerimizi sevdik, saydık ama kendimizi de unuttuk açıkçası. Biraz başkalarına göre yaşadık. Siz öyle yapmayın. Kendiniz olun, kendi kararlarını verebilecek olgunluğa erkeden erişin de demin de dediğim gibi cesaretli olun.