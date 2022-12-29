Erdenay: Sosyal medya takım sporlarına zarar veriyor

EĞİTİM VE SPORLA BİRLİKTE BÜYÜMELİYİZ

Eğitim ve sporun bir arada yapılmasının önemine vurgu yapan Harun Erdenay, hayatındaki kırılma anlarını da aktararak şu şekilde konuştu: Bir gün şut antrenmanı yaptım ve 50’de 50 üçlük attım. Bu şut yeteneğimle kendimi salonlarda buldum. Tabi ki dersleriniz önemli ancak sporun da bir yanından tutmalıyız, sporla birlikte büyümeliyiz. Hidayet, Mirsad, İbrahim, Kerem gibi gençlerin yanına Orhun Ene benim gibi deneyimli isimlerle Türkiye’deki 2001 dünya şampiyonasında başarı hedefledik. İkincilikten sonra Türk basketbolcularının da yolu açıldı.

YEDEK KALMAKTAN HAZ ALMIYORDUM

Fenerbahçe ve Milli takım hedeflerimi gerçekleştirdim. 1993’te Almanya Berlin’de Cleveland’ın izleme ekibinden beni çağırdılar ama kendimi çok hazır hissetmedim. Bir de NBA o yıllarda kapalı kutu gibiydi, dışarıdan pek kimseyi tutmuyorlardı. Bana 2 yıl kadar yedek kalabilirsin dediler. Yedek kalmaktan haz almıyordum ve bu nedenle ABD’ye gitmedim. Eğer gerçekleşseydi NBA’ye giden ilk basketbolcu olacaktım.

MAÇ BOYUNCA 1 TÜRK PARKEDE KALMALI

Barcelona’dan ve Yunantistan’dan teklifler geldi. Aynı paralara Ülkerspor’da oynadım. Aydın Örs hocam Orhun Ene ve bana milli takım yolunu açtı. Dünya ikinciliği hayatımda unutamayacağım anlardan birisiydi. O günlerde İnanılmaz bir kadroya sahiptik. Şu an Avrupa’da başarılı olabilecek bir milli takımımız var. Ancak yabancı konusu bu zamanı biraz uzatıyor. Ben 5 yabancı yerine 4+1’den yanayım. Yani maç boyunca 1 tane Türk sporcu parkede kalmalı.

İŞİ BİRAZ BOZDU

Aydın Örs’un bir demeci vardı. “2001’de sosyal medya olsaydı başarılı olamazdık” dedi. Doğru… Bizim dönemde herkes bir aradaydı, arkadaşlık, ruh vardı. Sosyal medya, işi biraz bozdu. Bazı işler teknik ile taktik ile olmaz, karar verirken sorun yaşamaman lazım. Bu kararı alırken de özgüvenin yanında takım içi iletişiminin de iyi düzeyde olması lazım.

ERGİN ATAMAN İYİ BİR TERCİH

Ergin Ataman sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da çok başarılı oldu. Kazanmadık kupa kalmadı. Bence milli takım için çok doğru bir seçim. Benim başkanlığımda da vardı. Beni düşündüren aynı zamanda Efes’i çalıştırması. Malum takvim çok yoğun ve bu kadar yoğunlukta iki yerde olmamalı. Bu durum antrenör için çok yıpratıcı olur. Kanaatimce Milli takımın başında yerli antrenör olmalı. İlla yabacı getireceksen de çok önemli birini getirebilirsin. Obradovic’e kimse itiraz edemez.

TOP GİRMİŞ AMA BEN GÖRMEDİM

Rahmetli Mehmet Baturalp hem babamı hem de beni çalıştırdı. Ondan çok etkilenmiştim. Aydan Siyavuş hoca da Türk basketboluna modern basketbolu getiren isimdi. Unutmadığım çok maç var. Mesela bir Barcelona ile maçı… Son 4 saniyede 2 sayı gerideydik. Son topu fırlattım ancak hiçbir şey görmedim. Tribünler ayaklandı ve topun girdiğini o an anladım. Son saniye basketi ile kazandığımız bir karşılaşmaydı.

TEŞEKKÜR EDERİM

İTÜ’de oynarken beni istediler, babam göndermedi. Çünkü bazı ortamlara girmeden önce hem zihin hem de beden olarak hazır olman lazım. İTÜ’den 22 yaşımda ayrıldım. Sonrasındaysa kariyerim benim açımdan çok iyi devam etti. Basketbolun her kademesinde oldum. Bizlere bu imkanı sağlayan, Kartepe’deki öğrencilerle buluşturan Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ederim.