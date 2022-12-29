Türkeli kaçıyor, Eşme kovalıyor

Önceki akşam oynanan hafta içi mesaisinde lider Darıca Türkeli, kolay maçta rakibi Derince Gençler Birliği’ni 5-1 yenerek, diğer maçın sonucunu bekledi. 2.sıradaki Eşmespor, 3.sıradaki Bağçeşmespor’a konuk oldu. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçı 3-1 kazanan Eşme takibini sürdürdü Bağçeşme zirve yolunda ağır yara aldı. Ligde diğer iki maçta ilginç skorlar vardı. Düşmeme mücadelesi veren Körfez Esenspor, Anadolu 1071 takımını, Maşukiyespor’u aynı skorlarla tam 9-3 yendi.