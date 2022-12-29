29 Ara 2022 - 11:57- Siyaset G: 29 Ara 2022 - 11:59

Aygün: "Gençlerimiz, AK davamızın en önemli gücü"

İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Gençlerimiz bizim her daim göz bebeğimiz. Onlar, AK davamızın en önemli gücü" dedi.
Aygün: "Gençlerimiz, AK davamızın en önemli gücü" mask
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İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan ve yönetim kurulu üyeleri, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ü ziyaret etti. Gençlerin proje ve çalışmalarını dinleyen Aygün, "Gençlerimiz bizim her daim göz bebeğimiz. AK davamızın en önemli gücü olan gençlerimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. Derince Belediyesi’nde gerçekleşen görüşmenin ardından bu kez Başkan Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen İlçe Gençlik Kolları Toplantısı’na katıldı.

29 Ara 2022 - 11:57 - Siyaset

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