Yiğitali Bayrak Kastamonuspor ile anlaştı

Kastamonu ekibi yetenekli futbolcuyu renklerine bağlayarak merkez orta sahaya önemli bir takviye de yapmış oldu. Kastamonu ekibi bu transfer karşılığında Kocaelispor’un Antalya kampı masraflarını karşılayacak.

İZMİTLİLER BULUŞTU

Yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Yiğitali, İzmitli futbolcular Kemal Can Aydemir ve Berkay Samancı ile takım arkadaşı oldu. Öte yandan yine İzmitli olan santrfor Batuhan Altıntaş’ın da adı Kastamonu ekibi ile anılıyor. Türk futbolunun önemli golcülerinden, teknik direktörlük anlamında da hayli ısınan ve ritmini bulmaya başlayan Ümit Karan’ın Kastamonuspor’daki yardımcılarından ikisi de şehrimin iki değeri İbrahim Karaduman ve Sertaç Yaman da kırmızı siyahlı ekibin başarısı için mücadelelerine devam ediyor.