Tamyüksel: KARTONSAN işçisinin sorunu para değil, insanca muamele

Kartepe İlçe Yöneticileri ve Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarı'nında, İlçe Başkanı Tamyüksel'e eşlik ettiği ziyarette işçilerin şikayet ve taleplerini not alan İYİ Partililer; "Elimsan, BEKAERT, KARTONSAN veya başka bir işyeri farketmeksizin, işyerinden örgütlü olan sendikanın hangi sendika olduğuna bakmaksızın, nerede hak ihlaline uğramış bir emekçimiz varsa orada olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz" dediler.

TEK SORUN MAAŞ DEĞİL

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Tamyüksel; "Bugün burada gördük ki KARTONSAN işçisinin tek sorunu maaş değilmiş. Evet mevcut ekonomik şartlar ve en son açıklanan asgari ücret baz alındığında işverenin çalışanlara teklifi oldukça düşük, hatta brüt maaş uygulaması dolayısıyla, yıl sonu oluşacak vergi kesintileri ile çalışanlar asgari ücretin bile altına düşen bir gelir teklifi ile karşı karşıyalar. Ancak, işçi kardeşlerimiz diyor ki; biz maaş konusunda bir şekilde anlaşırız, burası bizim ekmek teknemiz, Orta yol bulunur dese de İşyerinde ki asıl sorun çok daha farklı onlar burası bizim ekmek teknemiz, orta yol buluruz diyerek sahip çıktıkları işyerleri ve işverenden, aynı manevi karşılığı alamamaktan muzdarip. Bugüne kadar işyerinde; Bir defa olsun nasılsınız, bir derdiniz var mı diyen bir yöneticiyi bırakın bir kenara, sabahları, günaydın veya hayırlı işler cümlesi bile çok fazla bu fabrikada diyorlar.

İNSANCA MUAMELE İSTİYORUZ

Hatta bakın, Kötü bir hastalık dolayısıyla hastanede yatan bir arkadaşlarını, işveren tarafından arayan dahi olmamış bugüne kadar. Anlayacağınız; KARTONSAN İşçisi diyor ki; bizim derdimiz para değil o çözülür. Biz bunca emek verdiğimiz, yeri geldiğinde yasal sınırların üzerinde mesailerle çalıştığımız, istediğimiz zammın belki yüz misli fazlasını emeğimiz ve fedakarlığımız ile kazandırdığımız işyerimizde insanca muamele istiyoruz, bizim mücadelemiz sadece ekmek değil, aynı zamanda onur ve haysiyet mücadelesi diyorlar.

DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bizde İYİ Parti olarak emekçi kardeşlerimizin yanındayız, seslerini duyurmak adına elimizden geleni yapmayı, haklı mücadelelerinde başarılı olmaları için gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.