29 Ara 2022 - 12:33- Spor G: 29 Ara 2022 - 12:36

İhsan Tokgöz, Gölcük'te kabri başında anıldı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Kurucu Başkanı, Servet-i Fünûn Dergisi’nin sahibi ve genel yayın yönetmeni Ahmet İhsan Tokgöz, vefatının sene-i devriyesinde unutulmadı.
İhsan Tokgöz, Gölcük'te kabri başında anıldı mask
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Tokgöz’ün Değirmendere Garipler Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Erdem Doğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Denetçisi Evren Gündogdu, Kocaeli Üniversitesi Spor Tarihi Öğretim Görevlisi Zeki Kutlu, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Gölcük İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert’in ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Kaya katıldı. Kur’an tilavetinin ardından Tokgöz kabri başında dualarla anıldı.

AHMET İHSAN TOKGÖZ KİMDİR?

Ahmet İhsan Tokgöz (1868, Erzurum - 28 Aralık 1942, Değirmendere), Türk gazeteci, tercüman, matbaacı, yayımcı, siyasetçi ve spor yöneticisi. Türk matbuât tarihinin en uzun süreli dergilerinden olan Servet-i Fünûn'un kurucusudur. Jules Verne'i Türkiye'de ilk tanıtan yazar olması sebebiyle "Jules Verne mütercimi" adıyla ün kazanmıştır. Avrupa'daki matbaa teknolojilerinin Osmanlı İmparatorluğu'na getirilmesine, Türk matbaacılığının modernleşmesine öncülük etmiştir. Aynı zamanda TBMM IV. V. ve VI. dönem Ordu milletvekilliği yapmıştır.
# eğitim, türkiye, Avrupa, Kocaeli Üniversitesi

29 Ara 2022 - 12:33 - Spor

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