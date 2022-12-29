Denizalp Özdemir Nevşehir’e gitti

Denizalp sarı lacivertli formayı 7 lig 1 de kupa maçında terletti. Başarılı sol bek ve sol kanat oyuncusu Derince ekibinden ayrıldı ve yine 3. Lig 1. Grup takımlarından, Yusuf Tokuş’un çalıştırdığı Nevşehir Belediyespor ile anlaştı. Nevşehir ekibi ile 1.5 yıllık anlaşmanın sağlandığı sonraki satıştan Kocaelispor’a yüzde 50 pay verileceği öğrenildi.