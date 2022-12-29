Denizalp sarı lacivertli formayı 7 lig 1 de kupa maçında terletti. Başarılı sol bek ve sol kanat oyuncusu Derince ekibinden ayrıldı ve yine 3. Lig 1. Grup takımlarından, Yusuf Tokuş’un çalıştırdığı Nevşehir Belediyespor ile anlaştı. Nevşehir ekibi ile 1.5 yıllık anlaşmanın sağlandığı sonraki satıştan Kocaelispor’a yüzde 50 pay verileceği öğrenildi.
29 Ara 2022 - 12:38- Spor Güncelleme: 29 Ara 2022 - 12:40
Denizalp Özdemir Nevşehir’e gitti
Kocaelispor alt yapısında yetişen ve A takımında da forma giyen Denizalp Özdemir bu sezon öncesinde 3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor ile anlaşmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.