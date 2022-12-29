Avukat, İcra memurunu bu nedenle vurmuş

Olay, önceki gün sabah saatlerinde, icra mahkemeleri ve icra dairelerinin de içinde olduğu Kocaeli Adliyesi ek binasına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Yaya olarak iş yerine giden icra memuru Bünyamin Alyakut, yol üstündeki çay ocağından çıkan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla bacaklarından ve elinden vurulan Alyakut yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Polis, icra memurunu vuran kişinin, avukat T.E. olduğunu belirledi. Ekşioğlu, aynı gün İstanbul Kadıköy'de yakalanıp gözaltına alındı. İzmit'e getirilen Ekşioğlu, polise verdiği ifadesinde, icra memuru Alyakut'un baktığı bir dosyada anlaşmazlık yaşadıklarını ve bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ekşioğlu, Cumhuriyet savcısına ve mahkemeye verdiği ifadelerde de polisteki ifadesini tekrar etti. T.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.