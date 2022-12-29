29 Ara 2022 - 12:50- Asayiş G: 29 Ara 2022 - 13:25

Avukat, İcra memurunu bu nedenle vurmuş

İzmit'te iş yerine giden icra memuru Bünyamin Alyakut'u silahla yaralayan avukat T.E. ifadesinde, bir dava nedeniyle Alyakut ile anlaşmazlık yaşadığı için eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.
Avukat, İcra memurunu bu nedenle vurmuş mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, önceki gün sabah saatlerinde, icra mahkemeleri ve icra dairelerinin de içinde olduğu Kocaeli Adliyesi ek binasına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. Yaya olarak iş yerine giden icra memuru Bünyamin Alyakut, yol üstündeki çay ocağından çıkan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla bacaklarından ve elinden vurulan Alyakut yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Polis, icra memurunu vuran kişinin, avukat T.E. olduğunu belirledi. Ekşioğlu, aynı gün İstanbul Kadıköy'de yakalanıp gözaltına alındı. İzmit'e getirilen Ekşioğlu, polise verdiği ifadesinde, icra memuru Alyakut'un baktığı bir dosyada anlaşmazlık yaşadıklarını ve bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ekşioğlu, Cumhuriyet savcısına ve mahkemeye verdiği ifadelerde de polisteki ifadesini tekrar etti. T.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
# polis, Olay

29 Ara 2022 - 12:50 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.117.170 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Savaşa hazırlanır gibi mühimmat saklamışlar: 8 gözaltı mask
Savaşa hazırlanır gibi mühimmat saklamışlar: 8 gözaltı
İcra memurunu yaralayan avukat adliyede mask
İcra memurunu yaralayan avukat adliyede
Faik Torunoğulları hayatını kaybetti mask
Faik Torunoğulları hayatını kaybetti
Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 yaralı mask
Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 yaralı
Eğitim sırasında komiser kaza kurşunuyla vuruldu mask
Eğitim sırasında komiser kaza kurşunuyla vuruldu
İcra memurunu vuran kar maskeli şahıs avukat çıktı mask
İcra memurunu vuran kar maskeli şahıs avukat çıktı
Anket Sizce asgari ücret 9 bin TL olacak mı?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL