Darıca’nın yolunu tutmak üzere olan Muhammed Fatih son kez Derinceli kurmaylarla bir araya geldi ve karşılıklı anlaşmanın ardından, Belediye Derincespor’da kaldı. Darıca Gençlerbirliği, Artvin Hopa ve 4 farklı kulüpten ciddi teklifler alan ve baba olmaya hazırlanan Muhammed Fatih Yıldırım’ın sezonu Derince ekibinde bitirecek olması memnuniyetle karşılandı.
29 Ara 2022 - 13:25- Spor Güncelleme: 29 Ara 2022 - 13:27
Belediye Derincespor’da Fatih sevinci
Belediye Derincespor’un başarılı stoperi Muhammed Fatih Yıldırım, Kocaeli’nin üçüncü ligdeki bir diğer temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile prensipte anlaşmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.