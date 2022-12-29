Belediye Derincespor’da Fatih sevinci

Darıca’nın yolunu tutmak üzere olan Muhammed Fatih son kez Derinceli kurmaylarla bir araya geldi ve karşılıklı anlaşmanın ardından, Belediye Derincespor’da kaldı. Darıca Gençlerbirliği, Artvin Hopa ve 4 farklı kulüpten ciddi teklifler alan ve baba olmaya hazırlanan Muhammed Fatih Yıldırım’ın sezonu Derince ekibinde bitirecek olması memnuniyetle karşılandı.