29 Ara 2022 - 13:25- Spor G: 29 Ara 2022 - 13:27

Belediye Derincespor’da Fatih sevinci

Belediye Derincespor’un başarılı stoperi Muhammed Fatih Yıldırım, Kocaeli’nin üçüncü ligdeki bir diğer temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile prensipte anlaşmıştı.

Erdem Övüç
Erdem Övüç Tüm Haberleri
Belediye Derincespor’da Fatih sevinci mask

Darıca’nın yolunu tutmak üzere olan Muhammed Fatih son kez Derinceli kurmaylarla bir araya geldi ve karşılıklı anlaşmanın ardından, Belediye Derincespor’da kaldı. Darıca Gençlerbirliği, Artvin Hopa ve 4 farklı kulüpten ciddi teklifler alan ve baba olmaya hazırlanan Muhammed Fatih Yıldırım’ın sezonu Derince ekibinde bitirecek olması memnuniyetle karşılandı.
# Darıca

29 Ara 2022 - 13:25 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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